Федоров объяснил, почему военным критически важно верифицировать терминалы Starlink

Украинские военные должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, чтобы они продолжили работать после блокировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

"Продолжается процесс верификации Starlink в Украине. Граждане активно вносят терминалы в "белый список", чтобы обеспечить их работу", - заявил Федоров.

По его словам, сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в "белый список".

Он также подчеркнул, что для этого не надо ставить терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей. Достаточно внести терминал в "белый список", чтобы он продолжил работать после блокировки.

Впоследствии процесс будет построен так, чтобы получать данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.

"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи", - добавил министр обороны Украины.