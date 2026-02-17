РФ искала "аналог Starlink", но он подвел: ГУР раскрыло проблемы оккупантов

Российские подразделения вдоль линии фронта столкнулись с массовыми перебоями спутниковой связи, что сразу сказалось на управлении войсками. Это создало проблемы для оккупантов, а их альтернативы не сработали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным разведки, из-за потери доступа к стабильному спутниковому интернету российские военные пытаются использовать собственные системы связи, однако их возможности значительно уступают западным технологиям.

Российские "аналоги" не работают стабильно

Оккупанты пытаются применять альтернативные терминалы, работающие через спутники серии "Ямал", однако такая система не обеспечивает стабильной связи и передачи видео.

Из-за ограниченного количества спутников она не может покрывать всю линию фронта, а основной ресурс спутниковой группы используется для нужд абонентов в России.

Перехваты переговоров российских военных свидетельствуют, что даже при наличии таких устройств связь часто нестабильна и не позволяет эффективно передавать данные на командные пункты.

Последствия для российских войск

В ГУР отмечают, что проблемы со Starlink уже повлияли на координацию подразделений, логистику и применение беспилотных систем - как наземных, так и воздушных. Это затрудняет взаимодействие российских войск и снижает эффективность их боевых действий.