Наступление ВСУ на юге: Сырский раскрыл ключевые успехи операции

Понедельник 23 февраля 2026 13:09
Фото: ВСУ на юге освободили восемь населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины в ходе наступления на юге освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Ситуация на этом участке (в Южной операционной зоне - ред.) сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, иногда - бронетехнику", - заявил Сырский.

По его словам, несмотря на это, украинские воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции.

Так, с конца января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 квадратных километров территории и восемью населенными пунктами.

"Имел честь лично отметить военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Что известно о наступлении ВСУ на юге

Напомним, в середине февраля российские "военкоры" заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга объяснили реальную ситуацию на фронте.

Впоследствии, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники освободили от российских оккупантов около 300 квадратных километров территории на южном участке фронта.

Также вчера, 22 февраля, сообщалось, что Десантно-штурмовые войска ВСУ проводят активную операцию на Александровском направлении. Основная цель - сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

