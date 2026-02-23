Наступление ВСУ на юге: Сырский раскрыл ключевые успехи операции

Силы обороны Украины в ходе наступления на юге освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Ситуация на этом участке (в Южной операционной зоне - ред.) сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, иногда - бронетехнику", - заявил Сырский.

По его словам, несмотря на это, украинские воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции.

Так, с конца января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 квадратных километров территории и восемью населенными пунктами.

"Имел честь лично отметить военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою", - добавил главнокомандующий ВСУ.