ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ

Украина, Воскресенье 22 февраля 2026 14:13
ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ Иллюстративное фото: ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Группировка Десантно-штурмовых войск ВСУ проводит активную операцию на Александровском направлении. Основная цель - сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Читайте также: "Фламинго" ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ

Задачи операции

По информации военных, среди ключевых задач - разгром группировки противника и его вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области.

Несмотря на активные штурмовые действия российских войск, подразделения ДШВ продолжают отражать атаки и одновременно проводить наступательные действия.

Ситуация на направлении

В ДШВ отмечают, что ситуация остается очень динамичной. Противник пытается удержать захваченные позиции и использует значительные человеческие и технические ресурсы.
ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ

В то же время украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи и постепенно освобождают территории.

Результаты операции

С начала операции группировка ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановила контроль над территорией более 300 квадратных километров. Также было зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов.

Военные подчеркивают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.

Контрнаступление на юге

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили от российских оккупантов около 300 квадратных километров территории на южном участке фронта.

В то же время, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в результате контратакующих и штурмовых действий на Гуляйпольском и прилегающих направлениях в Запорожской области украинским силам удалось восстановить контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров.

В то же время еще 13 февраля стало известно, что украинские военные осуществляют локальные контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Аналитики ISW предполагали, что ВСУ могли воспользоваться проблемами со связью у российских войск, в частности из-за блокировки терминалов Starlink и Telegram.

Кроме того, 16 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые ведут бои на Александровском направлении и в районе Гуляйполя, где сейчас идут активные боевые действия.

