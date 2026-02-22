ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ

Группировка Десантно-штурмовых войск ВСУ проводит активную операцию на Александровском направлении. Основная цель - сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Задачи операции По информации военных, среди ключевых задач - разгром группировки противника и его вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области. Несмотря на активные штурмовые действия российских войск, подразделения ДШВ продолжают отражать атаки и одновременно проводить наступательные действия. Ситуация на направлении В ДШВ отмечают, что ситуация остается очень динамичной. Противник пытается удержать захваченные позиции и использует значительные человеческие и технические ресурсы.

В то же время украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи и постепенно освобождают территории. Результаты операции С начала операции группировка ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановила контроль над территорией более 300 квадратных километров. Также было зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов. Военные подчеркивают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.