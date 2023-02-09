Президент Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, отправился с визитом в Великобританию и встретился там с премьер-министром Риши Сунаком. Кроме этого, у него запланирована встреча с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Визит Владимира Зеленского в Великобританию

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Лидеры обсудили реализацию украинской формулы мира, вступление нашей страны в ЕС и ряд других вопросов.

Кроме этого Зеленский призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты. Он заявил, что гордится украинскими ВВС и добавил, что Украине нужны самолеты, чтобы вести войну с Россией.

Также он встретился с королем Чарльзом III. Президент имел аудиенцию с британским королем в Букингемском дворце.

По результатам визита Зеленского, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что его страна расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

Встреча Зеленского с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном

Вечером среды, 8 февраля, Зеленский прибыл с визитом во Францию. У него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Подробно о визите президента можно прочитать в материале РБК-Украина "Встречи с Макроном и Шольцем: главное о поездке Зеленского во Францию".

Российский диктатор Владимир Путин причастен к катастрофе MH17

Как отметили следователи, у них есть убедительные доказательства того, что Путин лично согласовал поставку ЗРК в Украину, которым позже был сбит самолет "Малазийских авиалиний".

Позже совместная следственная группа (JIT) по расследованию сбивания рейса MH17 опубликовала перехваченный разговор российского диктатора Владимира Путина с бывшим предводителем "ЛНР" Игорем Плотницким, который состоялся 15 ноября 2017 года.

Землетрясения в Турции

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, уже достигло более девяти тысяч человек, еще почти 53 тысячи человек получили ранения.

Украинские спасатели, прибывшие в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, будут предварительно выполнять свои задачи в течение 10 суток.

При этом сегодня, 8 февраля, Турцию всколыхнули новые землетрясения. Они произошли на юге и в центре страны.