Юг и центр Турции всколыхнули новые землетрясения
Турцию сегодня, 8 февраля, всколыхнули новые землетрясения. Они произошли на юге и в центре страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Сейсмологи фиксируют, что в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Они не такие мощные и разрушительные, как были раньше.
Новые подземные толчки фиксируют в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.
Другие землетрясения в Турции были более легкими и менее ощутимыми. В Сирии также был зафиксирован небольшой подземный толчок магнитудой 3,4 балла.
Напомним, по состоянию на 9:00 количество жертв в результате землетрясений в Турции возросло 6234 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.