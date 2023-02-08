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Юг и центр Турции всколыхнули новые землетрясения

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Анкара, Среда 08 февраля 2023 10:50
Юг и центр Турции всколыхнули новые землетрясения Фото: в Турции произошло новое землетрясение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турцию сегодня, 8 февраля, всколыхнули новые землетрясения. Они произошли на юге и в центре страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмологи фиксируют, что в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Они не такие мощные и разрушительные, как были раньше.

Юг и центр Турции всколыхнули новые землетрясения

Новые подземные толчки фиксируют в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.

Другие землетрясения в Турции были более легкими и менее ощутимыми. В Сирии также был зафиксирован небольшой подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Юг и центр Турции всколыхнули новые землетрясения

Напомним, по состоянию на 9:00 количество жертв в результате землетрясений в Турции возросло 6234 человек.

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