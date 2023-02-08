В результате российского обстрела Черниговской области погиб человек

Сегодня, 8 февраля, в результате российских обстрелов погиб человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Общественное".

От российской атаки, что они военные РФ сегодня около полудня два реактивных самолета, осуществивших пуск двух ракет в район Семеновки, а именно в промышленное здание.

Военные РФ сегодня осуществили пуск двух ракет в район села Семеновка Черниговской области. Ракеты попали в промышленное здание, в результате чего один человек погиб, еще два человека смогли достать из-под завалов, однако сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также ОК Север сообщило, что в настоящее время еще один человек находится под завалами.

Фото: в результате российских обстрелов Черниговской области погиб человек (t.me ok_pivnich1)

Сейчас же на месте прилета идет разбор завалов и работа спасательных служб.