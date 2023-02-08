Число жертв в результате землетрясения в Турции уже достигло более девяти тысяч

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, уже достигло более девяти тысяч, еще почти 53 тысячи человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Star .

"В настоящее время число погибших составляет 9057 человек, есть 52979 раненых, кроме того, 6444 здания разрушены", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий президент также заявил, что они назначили дополнительных губернаторов округов, чтобы в каждой провинции министр сопровождал восстановление от последствий катастрофы.

Президент Эрдоган объявил о введении чрезвычайной ситуации, которая продлится 3 месяца и охватит 10 провинций.