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Число жертв в результате землетрясения в Турции уже достигло более девяти тысяч

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Турция, Среда 08 февраля 2023 18:06
Число жертв в результате землетрясения в Турции уже достигло более девяти тысяч Фото: количество жертв в результате землетрясения в Турции уже достигло более девяти тысяч (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, уже достигло более девяти тысяч, еще почти 53 тысячи человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Star.

"В настоящее время число погибших составляет 9057 человек, есть 52979 раненых, кроме того, 6444 здания разрушены", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий президент также заявил, что они назначили дополнительных губернаторов округов, чтобы в каждой провинции министр сопровождал восстановление от последствий катастрофы.

Президент Эрдоган объявил о введении чрезвычайной ситуации, которая продлится 3 месяца и охватит 10 провинций.

Кроме того, по его словам, в Турции выделили ресурс в 100 миллиардов лир на восстановление инфраструктуры и для помощи нуждающимся людям.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут разбору завалов.

Детальнее о землетрясениях в Турции и соседних к ней странах, которые произошли 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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