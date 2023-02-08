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Дело MH-17: Путин лично одобрил транспортировку ЗРК "Бук-М1" в Украину, - следователи

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 14:54
Дело MH-17: Путин лично одобрил транспортировку ЗРК "Бук-М1" в Украину, - следователи Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Как отмечает следствие, у него есть убедительные доказательства того, что Путин лично согласовал поставку ЗРК в Украину, которым позже был сбит самолет "Малазийских авиалиний".

В то же время следователи добавили, что доказательств недостаточно для судебного преследования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ноябре 2022 года суд Гааги заявил о фальсификации доказательств, предоставленных российской стороной по делу об авиакатастрофе МН17. Также суд постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории оккупированного населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

После вынесения приговора Россия отказалась выдавать Нидерландам двух осужденных - Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

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