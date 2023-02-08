Формула мира и вступление в ЕС: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Сунака

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Лидеры обсудили реализацию украинской формулы мира, вступление нашей страны в ЕС и ряд других вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский поблагодарил британскому народу и лично Сунаку за всестороннюю поддержку Украины в противодействии агрессии РФ. Он подчеркнул, что Великобритания является надежным партнером и другом Украины, который стал одним из мировых лидеров в помощи нашему государству.

"Спасибо за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, которые вынужденно покинули свои дома из-за российской войны", - сказал президент.

Зеленский проинформировал Сунака о ситуации на фронте и ключевых потребностях ВСУ в вооружении и военной технике. Он подчеркнул важность получения Украиной необходимого оружия от партнеров для того, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные территории.

Лидеры также обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Британии, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению Украины и ряд других перспективных проектов.

Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Напомним, что Зеленский находится с визитом в Британии. У него также запланирована встреча с королем Чарльзом ІІІ.

Все подробности визита президента читайте в материале РБК-Украина.

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