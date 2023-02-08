Британия расширит программу подготовки морпехов и пилотов истребителей для ВСУ
Британия расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.
Сунак пояснил, что сегодня договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о расширении программы подготовки морской пехоты и пилотов истребителей.
"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны укрепить Украину в долгосрочной", – добавляет он.
Сунак добавил, что визит президента Зеленского в Британию символизирует "произвольную дружбу" двух наций. Он предостерегает, что Украину нельзя снова оставлять уязвимой.
Также премьер-министр Британии добавил, что правительство пойдет дальше и быстрее, чтобы помочь украинскому правительству.
Напомним, что Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.
Сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.
Во время выступления перед парламентом Соединенного Королевства Зеленский попросил передать Украине боевые самолеты.
Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.
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