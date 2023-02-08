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Британская разведка описала тактику боев за дельту Днепра

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Украина, Среда 08 февраля 2023 08:28
Британская разведка описала тактику боев за дельту Днепра Фото: На Кинбурнской косе продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С тех пор как в ноябре 2022 года Россия вывела свои войска с западного берега Днепра, на сложной сети островов и водных путей, составляющих дельту Днепра, продолжались боевые действия и разведка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские силы использовали небольшие лодки, чтобы сохранить свое присутствие на ключевых островах, а Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов.

По данным британской разведки, обе стороны также разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, которая господствует над Днепровским заливом.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается форсировать Днепр штурмом: скорее всего, это будет чрезвычайно сложно и дорого", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, российская армия вывезла похищенные коллекции музея Херсона в ныне оккупированный Геническ.

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