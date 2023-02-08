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Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III

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Лондон, Среда 08 февраля 2023 16:54
Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III Фото: президент Украины Владимир Зеленский и король Британии Чарльз III (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился с королем Чарльзом III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

У президента была аудиенция с британским королем в Букингемском дворце.

Отметим, что это первая встреча Зеленского с королем Чарльзом III.

Обновлено 17:30

По словам Зеленского, в ходе переговоров он поздравил Чарльза III с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.

"Для меня честь - быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен его величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании", - добавил президент Украины.

Напомним, что сегодня украинский лидер прибыл с визитом в Британию. Президент уже встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком и обсудил реализацию формулы мира, вступление Украины в ЕС и ряд других вопросов.

После своего визита в Лондон Зеленский должен полететь в Париж, где он проведет встречу с президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

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Владимир Зеленский Великобритания Чарльз III
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