Встречи с Макроном и Шольцем: главное о поездке Зеленского во Францию
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию отправился во Францию. Там у него запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии.
РБК-Украина следит за визитом президента в Париж.
Зеленский о визите в Париж: верю, что усилим наше единство
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео своего прибытия в Париж на переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом.
"Верю, что сегодня мы усилим наше единство", - написал он.
Франция и Германия могут стать инициаторами переломного момента, - Зеленский
По словам президента Украины, сейчас у нас всех очень мало времени и Украине срочно необходимо оружие для того, чтобы мир стал возможен.
"Франция и Германия обладают потенциалом "game changer" (переломный момент - ред.), и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир", - добавил глава украинского государства.
Россия не может победить, - Макрон
"То, что происходит в Украине, затрагивает будущее Европы. Мы полностью осознаем это", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил о французской непоколебимой поддержке Украины "в войне, которая ведется в нескольких тысячах километров от Парижа".
"Россия не может и не должна победить... Пока она атакует, нам будет необходимо продолжать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины и ее будущего", - подчеркнул президент Франции.
Макрон, Зеленский и Шольц делают заявления перед переговорами
Трансляцию пресс-конференции публикуют французские СМИ.
Suivez la conférence de presse de Zelensky et Macron à l'Élysée https://t.co/HrkV0jeWIw— BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023
Зеленский прибыл в Елисейский дворец
Президента Украины в Елисейском дворце поприветствовал французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron à l’Élysée pic.twitter.com/Ja46PEwSVQ— BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту "Орли"
Как пишут французские СМИ, самолет должен был приземлиться в 21:45 (по Киеву). Но по факту он прибыл на час позже. Зеленского встретил министр обороны Себастьен Лекорню.
Volodymyr Zelensky accueilli à Paris par Sébastien Lecornu pic.twitter.com/dlo5T43Ack— BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023
Далее запланирован ужин с Макроном и Шольцем. Последний уже прибыл в Елисейский дворец.
Что известно о визите в Париж
Во второй половине дня стало известно о запланированной поездке Зеленского во Францию. По данным телеканала BFMTV, там он встретится с президентом Эммануэлем Макроном.
Позже немецкий телеканал NTV сообщил, что к ним присоединится канцлер Олаф Шольц. Также сообщалось, что в рамках неожиданного турне Зеленского его визит в Берлин не планируется.
Отметим, завтра президент Украины примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе. По некоторой информации, там может обсуждаться вопрос предоставления боевой авиации.
Напомним, главное о визите Владимира Зеленского в Великобританию - в материале РБК-Украина.
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