Ракетный удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях (фото)
Российская армия поздно вечером 7 февраля обстреляла Харьков. Вражеские ракеты попали в объект промышленности и Центральный парк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Вчера около 23:00 враг выпустил по городу несколько ракет, предварительно С-300. Из них 4 ракеты попали в объект гражданской промышленности. В результате удара разрушены здания, на месте попадания произошел масштабный пожар.
Фото: в Харькове после обстрела возник масштабный пожар (t.me/synegubov)
Также российские ракеты попали на территорию Центрального парка. К счастью, никто не пострадал.
В Харькове продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.
Напомним, вечером 7 февраля в Харькове прогремела серия взрывов, городские власти сообщали о 6 "прилетах".
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