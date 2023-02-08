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Ракетный удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

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Харьков, Среда 08 февраля 2023 08:47
Ракетный удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях (фото) Фото: россияне ударили по объекту промышленности в Харькове (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия поздно вечером 7 февраля обстреляла Харьков. Вражеские ракеты попали в объект промышленности и Центральный парк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Вчера около 23:00 враг выпустил по городу несколько ракет, предварительно С-300. Из них 4 ракеты попали в объект гражданской промышленности. В результате удара разрушены здания, на месте попадания произошел масштабный пожар.

Фото: в Харькове после обстрела возник масштабный пожар (t.me/synegubov)

Также российские ракеты попали на территорию Центрального парка. К счастью, никто не пострадал.

В Харькове продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.

Напомним, вечером 7 февраля в Харькове прогремела серия взрывов, городские власти сообщали о 6 "прилетах".

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