Ракетный удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Российская армия поздно вечером 7 февраля обстреляла Харьков. Вражеские ракеты попали в объект промышленности и Центральный парк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Вчера около 23:00 враг выпустил по городу несколько ракет, предварительно С-300. Из них 4 ракеты попали в объект гражданской промышленности. В результате удара разрушены здания, на месте попадания произошел масштабный пожар.

Фото: в Харькове после обстрела возник масштабный пожар (t.me/synegubov)

Также российские ракеты попали на территорию Центрального парка. К счастью, никто не пострадал.

В Харькове продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.