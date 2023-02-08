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"В Украине каждый пилот - король": Зеленский в Лондоне призвал к передаче самолетов

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Лондон, Среда 08 февраля 2023 15:38
"В Украине каждый пилот - король": Зеленский в Лондоне призвал к передаче самолетов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас с визитом в Лондоне, призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Он заявил, что гордится украинскими ВВС и добавил, что Украине нужны самолеты, чтобы вести войну с Россией.

"В Великобритании король - пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС - король. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее. Я верю, что этот символ поможет нам с нашей следующей коалицией, коалицией самолетов... крылья для свободы", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет дня победы, но к тому времени зло все еще здесь.

"Мы платим своими жизнями... жизнями наших героев, которые ежедневно рискуют жизнью и смертью", - добавил он.

При этом Зеленский подарил спикеру Палаты общин Линдси Хойлу шлем украинского пилота.

По словам президента, пилот, которому он принадлежал, является "одним из самых успешных асов, и он один из наших королей".

Надпись на шлеме говорит: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.

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