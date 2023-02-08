Самолет, вертолет и 900 оккупантов: обновленные потери россиян

Украинские военные уничтожили еще 910 российских оккупантов. Защитники сбили самолет и вертолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 8 февраля ориентировочно составили:

личного состава - около 134100 (+910) человек ликвидировано,

танков - 3253 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 6458 (+15) ед,

артиллерийских систем - 2236 (+4) ед,

РСЗО - 461 (+0) ед,

средства ПВО - 228 (+1) ед,

самолетов - 295 (+1) ед,

вертолетов - 285 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1961 (+3),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5112 (+5 ед,

специальная техника – 211 (+3).

Напомним, как сообщали в Генштабе, украинские бойцы отразили атаки оккупантов на пяти направлениях.

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