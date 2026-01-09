ЕС видит в ударе РФ "Орешником" по Львовщине предупреждение для себя и США

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует, что не хочет мира, а на дипломатию отвечает ракетными ударами. Пуск "Орешника" по Украине - это предупреждение для Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение высокой представительницы ЕС по вопросам дипломатии Каи Каллас.