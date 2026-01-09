ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС видит в ударе РФ "Орешником" по Львовщине предупреждение для себя и США

Евросоюз, Пятница 09 января 2026 16:22
UA EN RU
ЕС видит в ударе РФ "Орешником" по Львовщине предупреждение для себя и США Фото: высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует, что не хочет мира, а на дипломатию отвечает ракетными ударами. Пуск "Орешника" по Украине - это предупреждение для Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение высокой представительницы ЕС по вопросам дипломатии Каи Каллас.

Каллас отметила, что очередной российский обстрел Украины в ночь на 9 января показал, что Путин и Россия не хотят мира. Ответом РФ на дипломатию является "ракет и разрушений". Эта схема Кремля будет повторяться, пока ЕС не поможет Украине ее сломать.

"Сообщение об использовании Россией ракеты "Орешник" является явной эскалацией против Украины и имеют целью предупреждение для Европы и США. Страны ЕС должны глубже погрузиться в свои запасы противовоздушной обороны и немедленно выполнить свои обязательства. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности путем усиления санкций", - отметила она.

Напомним, что во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Перед этим была объявлена воздушная тревога, а мониторинговые каналы написали, что фиксируется необычная активность на ракетном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Позже воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час. Позже атаку "Орешником" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а в СБУ показали обломки ракеты.

Непосредственно российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов ночью на 9 января. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Российская Федерация Война в Украине
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка