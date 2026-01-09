ua en ru
Украина предупреждала Польшу о возможной атаке россиян "Орешником", - RMF24

Пятница 09 января 2026 16:54
Украина предупреждала Польшу о возможной атаке россиян "Орешником", - RMF24
Автор: РБК-Украина

Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник" еще до начала атаки. Это позволило польской армии подготовить системы ПВО и отследить траекторию гиперзвуковой цели от самого момента запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

По информации медиа, украинская сторона предупреждала польскую об угрозе баллистических ракет средней дальности.

Более того, во время российской атаки Киев также предоставлял Варшаве информацию об этом объекте, добавляют в СМИ.

Благодаря этому оперативное командование Польши заранее знало параметры полета и цель объекта. Его также отслеживали польские системы мониторинга воздушного пространства.

RMF24 сообщает, что в связи с российским обстрелом Оперативное командование Вооруженных сил Польши приводило к боевой готовности свои наземные системы противовоздушной обороны.

Медиа добавляет, что российская ракета "Орешник" упала во Львовской области, вблизи границы с Польшей.

Атака РФ по Украине с применением "Орешника"

Напомним, в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой. По данным Воздушного командования "Захід", скорость цели достигала 13 тысяч км/ч.

В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению газоснабжения. Кремль подтвердил удар, оправдывая теракт фейковыми заявлениями об "атаке на резиденцию" Путина.

СБУ тем временем уже показала обломки "Орешника". Эти детали станут вещественными доказательствами и отправят их на экспертизу.

Больше о массированном ударе РФ по Украине и его последствиях - в отдельном материале РБК-Украина.

