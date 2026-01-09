Украина предупреждала Польшу о возможной атаке россиян "Орешником", - RMF24

Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник" еще до начала атаки. Это позволило польской армии подготовить системы ПВО и отследить траекторию гиперзвуковой цели от самого момента запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24 .

По информации медиа, украинская сторона предупреждала польскую об угрозе баллистических ракет средней дальности.

Более того, во время российской атаки Киев также предоставлял Варшаве информацию об этом объекте, добавляют в СМИ.

Благодаря этому оперативное командование Польши заранее знало параметры полета и цель объекта. Его также отслеживали польские системы мониторинга воздушного пространства.

RMF24 сообщает, что в связи с российским обстрелом Оперативное командование Вооруженных сил Польши приводило к боевой готовности свои наземные системы противовоздушной обороны.

Медиа добавляет, что российская ракета "Орешник" упала во Львовской области, вблизи границы с Польшей.