ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ

США, Среда 25 февраля 2026 20:17
UA EN RU
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп поручил американским переговорщикам попытаться "положить конец убийствам" на войне в Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт Белого дома в X.

Читайте также: Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу

"Я думаю, что мы вели очень, очень осторожные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. Очевидно, что россияне имеют определенные красные линии, украинцы имеют определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио (советник по нацбезопасности США, - ред.), попытаться положить конец убийствам", - подчеркнул он.

Вэнс добавил, что это трудная задача, и напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что считал войну в Украине самой легкой войной для решения.

"Но я думаю, что мы делаем прогресс. Я думаю, что мы делаем прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы просто будем продолжать работать над этим. В конце концов, мы или добьемся успеха, или нет", - подчеркнул он.

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп настроен "достаточно оптимистично" относительно успешного завершения войны в Украине.

Переговоры между Украиной, США и РФ

Завтра, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это будет первая двусторонняя встреча с представителями США.

Ранее, 21 февраля, Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы президент рассказал ему о подготовке к четвертому раунду переговоров, а также о возможных изменениях позиций сторон.

Украинский президент также рассказал Рютте, что следующие переговоры снова планируются в Женеве и ожидаются в течение ближайших 10 дней.

Отметим, до этого в течение 17-18 февраля в Женеве (Швейцария) состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

По данным Axios, политическая часть переговоров зашла в тупик из-за позиций, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский. Что именно он говорил, остается неизвестным, но страна-агрессор по-прежнему требует вывода ВСУ с Донбасса.

В то же время CNN писало, что результат был у военной группы переговорщиков. В частности, удалось достичь "значительного прогресса" относительно того, как будет работать прекращение огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Марко Рубио Война в Украине
Новости
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ