"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ

Читайте также: Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт Белого дома в X.

"Я думаю, что мы вели очень, очень осторожные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. Очевидно, что россияне имеют определенные красные линии, украинцы имеют определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио (советник по нацбезопасности США, - ред.), попытаться положить конец убийствам", - подчеркнул он.

Вэнс добавил, что это трудная задача, и напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что считал войну в Украине самой легкой войной для решения.

"Но я думаю, что мы делаем прогресс. Я думаю, что мы делаем прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы просто будем продолжать работать над этим. В конце концов, мы или добьемся успеха, или нет", - подчеркнул он.

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп настроен "достаточно оптимистично" относительно успешного завершения войны в Украине.

Переговоры между Украиной, США и РФ

Завтра, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это будет первая двусторонняя встреча с представителями США.

Ранее, 21 февраля, Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы президент рассказал ему о подготовке к четвертому раунду переговоров, а также о возможных изменениях позиций сторон.

Украинский президент также рассказал Рютте, что следующие переговоры снова планируются в Женеве и ожидаются в течение ближайших 10 дней.