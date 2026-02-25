"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
Президент США Дональд Трамп поручил американским переговорщикам попытаться "положить конец убийствам" на войне в Украине.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт Белого дома в X.
"Я думаю, что мы вели очень, очень осторожные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. Очевидно, что россияне имеют определенные красные линии, украинцы имеют определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио (советник по нацбезопасности США, - ред.), попытаться положить конец убийствам", - подчеркнул он.
Вэнс добавил, что это трудная задача, и напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что считал войну в Украине самой легкой войной для решения.
"Но я думаю, что мы делаем прогресс. Я думаю, что мы делаем прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы просто будем продолжать работать над этим. В конце концов, мы или добьемся успеха, или нет", - подчеркнул он.
Вице-президент США подчеркнул, что Трамп настроен "достаточно оптимистично" относительно успешного завершения войны в Украине.
Переговоры между Украиной, США и РФ
Завтра, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это будет первая двусторонняя встреча с представителями США.
Ранее, 21 февраля, Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы президент рассказал ему о подготовке к четвертому раунду переговоров, а также о возможных изменениях позиций сторон.
Украинский президент также рассказал Рютте, что следующие переговоры снова планируются в Женеве и ожидаются в течение ближайших 10 дней.
Отметим, до этого в течение 17-18 февраля в Женеве (Швейцария) состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
По данным Axios, политическая часть переговоров зашла в тупик из-за позиций, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский. Что именно он говорил, остается неизвестным, но страна-агрессор по-прежнему требует вывода ВСУ с Донбасса.
В то же время CNN писало, что результат был у военной группы переговорщиков. В частности, удалось достичь "значительного прогресса" относительно того, как будет работать прекращение огня.