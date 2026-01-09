ua en ru
"Атака против обычной жизни людей": Зеленский подтвердил удар "Орешником" по Украине

Пятница 09 января 2026 10:50
UA EN RU
"Атака против обычной жизни людей": Зеленский подтвердил удар "Орешником" по Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 9 января ударили по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Атака произошла против обычной жизни людей именно во время значительного похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что в Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. Привлечены все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20.

На Львовщине и в других регионах продолжается восстановление после вражеских ударов.

По состоянию на сейчас известно о четырех погибших только в Киеве. Среди них - работник скорой помощи. Десятки людей ранены.

Также был и повторный удар по одному из жилых домов - как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара.

"Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры - 13, одна баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", - подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям.

"Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на котором ожидаю доклада по всем деталям восстановительных работ - сроки, необходимое оборудование, ответственные лица", - добавил Зеленский.

Обстрел Украины 9 января

Напомним, в ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также баллистических и крылатых ракет.

Основным направлением удара стала Киевская область.

В Киеве известно о десятках пострадавших и 4 погибших. Также повреждены дома и возникло несколько пожаров.

Во время атаки в Киеве фиксировались перепады со светом. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры в городе перебои со светом и водой. В ряде районов Киева отсутствует отопление.

Кроме того, во Львове в ночь на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник".

Воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час.

Стоит отметить, что в Воздушных силах не подтвердили удар "Орешником", но указали место запуска баллистической ракеты средней дальности, а именно полигон Капустин Яр, где базируются ракеты такого типа.

