РФ цинично подтвердила удар "Орешником" по Украине, прикрывшись вымышленным "ответом"

Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов ночью на 9 января. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министерства обороны.

В частности россияне публично признались, что "в ответ" на так называемую "атаку по резиденции" российского диктатора был совершен теракт против украинского гражданского населения - а именно, запуск ракеты из комплекса "Орешник" и атака ударными беспилотниками.

Также, как уже традиционно делается после подобных терактов, россияне заявили, что "цели удара достигнуты". По версии российского министерства, якобы были поражены вымышленные оккупантами "объекты производства беспилотных летательных аппаратов".

При этом оккупанты несмотря на ложь о "военных объектах" сразу жепризнались, что главной мишенью атаки была энергетическая инфраструктура. В заявлении российского министерства об этом есть отдельное упоминание, вместе с очередными угрозами совершить новые теракты против Украины.