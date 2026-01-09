ua en ru
РФ цинично подтвердила удар "Орешником" по Украине, прикрывшись вымышленным "ответом"

Россия, Пятница 09 января 2026 08:45
РФ цинично подтвердила удар "Орешником" по Украине, прикрывшись вымышленным "ответом" Иллюстративное фото: российское министерство обороны (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов ночью на 9 января. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министерства обороны.

В частности россияне публично признались, что "в ответ" на так называемую "атаку по резиденции" российского диктатора был совершен теракт против украинского гражданского населения - а именно, запуск ракеты из комплекса "Орешник" и атака ударными беспилотниками.

Также, как уже традиционно делается после подобных терактов, россияне заявили, что "цели удара достигнуты". По версии российского министерства, якобы были поражены вымышленные оккупантами "объекты производства беспилотных летательных аппаратов".

При этом оккупанты несмотря на ложь о "военных объектах" сразу жепризнались, что главной мишенью атаки была энергетическая инфраструктура. В заявлении российского министерства об этом есть отдельное упоминание, вместе с очередными угрозами совершить новые теракты против Украины.

Напомним, что во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Перед этим была объявлена воздушная тревога, а мониторинговые каналы написали, что фиксируется необычная активность на ракетном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ: это единственное место, откуда РФ способна запустить эту ракету.

Позже воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час. Однако, тип ракеты пока не называют - нужно сначала изучить ее остатки.

Подробнее об атаке на Львов - в материале РБК-Украина".

