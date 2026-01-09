СБУ показала обломки ракеты "Орешник", которой Россия ударила по Львовщине (фото)

СБУ продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой войска РФ атаковали Львовскую область в ночь с 8 на 9 января 2026 года. Обстрел квалифицируют как военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сейчас СБУ устанавливает все обстоятельства атаки, а также лиц, причастных к ее организации и выполнению, с целью привлечения их к ответственности.

По предварительным данным, пуск ракеты среднего радиуса действия класса "земля-земля" был осуществлен с российского полигона "Капустин Яр".

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отмечает, что применение этой ракеты по объектам гражданской инфраструктуры Украины является военным преступлением со стороны Российской Федерации.

Все обломки получили статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.

По данным следствия, правоохранители установили место падения обломков ракеты и изъяли ее ключевые элементы .

Удар "Орешника" по Львовской области

Напомним, сегодня ночью во Львовской области прогремела серия взрывов после сообщения, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр" в Архангельской области.

После этого местные власти заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.

Впоследствии в Воздушном командовании "Запад" сообщили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Российский режим поспешил подтвердить запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

