В РФ снова вспомнили про "Орешник". Что это за ракета и в чем ее опасность

В России снова вспомнили о ракете "Орешник", в пабликах пишут якобы диктатор приказал "определить цели для удара по Киеву". В СНБО же считают это неудачной попыткой запугивания.

Подробнее о том, что известно о российском "Орешнике", - в материале РБК-Украина .

Что известно о ракете "Орешник"

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой.

Детали о ее технических характеристиках ограничены. Путин заявлял, что ракета способна поражать цели со скоростью 10 Махов (2,5-3 км/с). Согласно российской классификации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км.

Однако по информации украинских военных, достигать скорости более 3,5 км/с. Она несет шесть боевых блоков, каждый из которых, по сообщениям, содержит суббоеприпасы. Из-за таких характеристик ее считают сложной мишенью для перехвата, хотя современные системы ПРО предназначены именно для противодействия такой угрозе.

Предположительно, ракета создана на базе RS-26 "Рубеж" - образца средней дальности, который проходил испытания, но так и не был принят на вооружение. По мнению экспертов, в новом проекте могли удалить одну из ступеней ускорения RS-26, тем самым сократив дальность полета.

Фото: "Орешник" был разработан на базе межконтинентальной баллистики (Getty Images)

Манипуляции в российских СМИ

Российские медиа подают информацию о ракете в выгодном для себя свете. Например, заявляется, что при скорости боевых блоков до 3,4 км/с ни один западный ЗРК не сможет перехватить цель. Однако американская система THAAD способна уничтожать ракеты, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Издание Defense Express обращает внимание, что заявления о выдержке тепловых нагрузок в 4000°C не являются сенсационными - "это типичные показатели для спуска космических аппаратов".

Что касается сообщений о невозможности перехвата "Орешника" Patriot-системами, в Defense Express считают, что это "сознательный фейк", который имеет целью помешать передаче Украине более современных средств ПВО.

Российские публикации также намекают, что ракета создана на основе существующих межконтинентальных образцов и может серийно производиться. В них говорится, что пять таких ракет способны обеспечить удар, сравнимый с тактическим ядерным оружием.

Западные источники сообщают, что Россия якобы может производить до 300 таких ракет ежегодно. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опровергает эти данные: "Производство технологических ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "Орешник" - это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой ракеты является сознательным фейком".

Использование "Орешника" в полномасштабной войне

В ноябре прошлого года Россия впервые использовала ракету типа "Орешник" в рамках полномасштабной войны, нанеся удар по Днепру. По данным Воздушных Сил ВСУ, запуск был осуществлен из Астраханской области РФ.

Впоследствии Путин заявил, что российская армия применила "совершенно новую разработку" - ракету "Орешник".

Тогда начальник ГУР Кирилл Буданов пояснил, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а фактически удар по Днепру был нанесен ракетой из комплекса "Кедр". Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете средней дальности, которая может быть носителем ядерного заряда.

Путин снова угрожает "Орешником"

Сегодня российские паблики распространили очередную "пугалку". Якобы Путин поручил Минобороны РФ "определить цели для удара "Орешником" по Киеву". Так Кремль якобы готовится ответить на некие "провокации" Украины, если не будет согласия на трехдневное "перемирие" Путина до 9 мая.

Фото: Россия может готовить удар по Киеву "Орешником" (росСМИ)

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что вся риторика вокруг этой ракеты является на самом деле попыткой запугивания и демонстрации бессилия РФ.

Он напомнил, что одна из российских попыток использовать ракету "Орешник" завершилась техническим провалом.

"Путин забыл уточнить, что второй пуск "Орешника" вообще был неудачный - он банально не полетел. А вообще, все эти страшилки об "Орешнике" означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть "Орешник". Где-то так", - отметил Коваленко.