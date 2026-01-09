ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Во Львове прогремела серия мощных взрывов

Львов, Пятница 09 января 2026 00:10
Во Львове прогремела серия мощных взрывов Фото: на местах работают экстренные службы (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Во Львове около полуночи 8 января прозвучала серия мощных взрывов после объявления воздушной тревоги. Сейчас выясняются все детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового в Telegram.

"Во Львове слышны взрывы!!! Все в укрытие!" - написал Садовый около полуночи.

Уже через несколько минут городской голова добавил, что после объявления воздушной тревоги в городе была слышна серия взрывов.

"Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами. Оперативно будем информировать о ситуации в городе", - добавил чиновник.

Следует отметить, что Воздушные Силы не предупреждали о целях, которые направлялись на Львов, хотя сообщалось об угрозе баллистики по всей стране. В то же время мониторинговые каналы предполагали, что Львов мог атаковать "Орешник".

Впоследствии председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в области был атакован объект критической инфраструктуры. Пока детали отсутствуют.

