"Видно, как они уважают США": Зеленский связал атаку России с мирным планом Трампа

Украина, Пятница 09 января 2026 19:32
"Видно, как они уважают США": Зеленский связал атаку России с мирным планом Трампа
Автор: Антон Корж

Массированная российская ракетно-дроновая атака в ночь на 9 января, еще и с применением баллистической ракеты средней дальности - это прямая демонстрация Кремлем неуважения к Соединенным Штатам и к мирным усилиям президента США Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что атака россиян пришлась на похолодание, террор против энергетики продолжается. Кроме этого, атака - это выражение неуважения Кремля к США.

"Россияне пользуются погодой - похолоданием - и пытаются поразить как можно больше наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию", - подчеркнул президент.

Повреждений немало

По словам Зеленского, под удар попало немало регионов, сейчас в пострадавших областях и городах ведутся ремонтно-восстановительные работы. Есть регионы, где ремонтные бригады работают фактически постоянно.

"Сейчас продолжаются восстановительные работы в наших городах, наших громадах: в Киеве и области, на Днепровщине, на Львовщине, в Кировоградской, Черкасской, Одесской областях. Фактически постоянно ремонтные бригады работают на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине", - сказал президент.

Россияне планируют "выключить" крупные города

Отдельно Зеленский остановился на Киеве, по которому выпустили сотни дронов и значительное количество баллистических ракет, из-за чего погибли четыре человека. Вспомнил президент также об ударах РФ по другим городам Украины - Днепру, Кривому Рогу, Запорожью, Одессе. По его словам, оккупанты пытаются полностью "выключить" города.

"Важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию - к реальной работе ради горожан. Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы", - резюмировал он.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 января устроили очередной обстрел Украины. В результате этого в Киеве повреждены 19 многоэтажек, ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. Повреждены инфраструктурные объекты - оккупанты целенаправленно атаковали районные котельные.

Кроме масштабного обстрела столицы, Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Утром 9 января оккупанты подтвердили запуск баллистической ракеты на Львов и вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина. Именно этим россияне объяснили очередной теракт против Украины.

