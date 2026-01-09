Был ли удар "Орешника" во Львове: что говорит Игнат и местная власть
Касаемо взрывов во Львовской области - Россия, вероятно, осуществила пуски ракет с полигона "Капустин Яр", что в Астраханской области. Предварительно, именно там базируется "Орешник", однако местные власти пока не подтверждают атаку этим вооружением.
Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина.
"Нам известно о том, что взрывы прогремели во Львовской области. В это время была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ "Капустин Яр". После чего были слышны взрывы во Львовской области", - сообщил Игнат.
По его словам, сейчас вся остальная информация уточняется.
Местные власти в свою очередь сообщают, что пока неизвестно, осуществлялась ли атака на Львовщину "Орешником" - информацию предоставят военные, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
В то же время он подтвердил прилет по объекту критической инфраструктуры - на месте ЧП произошел пожар.
"На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", - добавил чиновник.
Напомним, РФ атаковала Львов в ночь на 9 января во время массированной атаки на Украину, о которой предупреждали СМИ. В городе прогремела серия взрывов.
Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщал, что в области был атакован объект критической инфраструктуры.
Россия атакует объекты критической инфраструктуры в Украине 9 января, о чем предупреждал сам президент Владимир Зеленский. Цель врага - оставить население без света, тепла и отопления в период непогоды и морозов.