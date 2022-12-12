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Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ПВО и восстановление энергетики Украины

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 00:45
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ПВО и восстановление энергетики Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили дальнейшие поставки оружия и помощь в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.

Зеленский поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.

"Ценим и помощь, оказываемую США на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины", - заявил президент.

Он отметил, что следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры в период зимы.

"Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов", - добавил президент.

Отметим, что последний разговор между президентами состоялся 4 октября. Тогда они обсудили санкции против России, ход войны

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