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Официально. Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро

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Брюссель, Пятница 16 декабря 2022 00:53
Официально. Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро Фото: Шарль Мишель, глава Евросовета (Getty Inages)
Автор: Артур Родивилов

Европейский союз согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году - по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

"Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС держит свое слово", - заявил Мишель.

Ранее сообщалось, что Польша отменила вето на многоуровневый пакет ЕС, включающий минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных компаний и 18 миллиардов евро помощи Украине.

Напомним, Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро.

Ранее мы писали, что страны ЕС призвали ускорить совместные закупки оружия вместо переданного Украине.

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