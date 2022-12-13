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США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN

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Вторник 13 декабря 2022 19:37
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN Иллюстративное фото: США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США завершают подготовку планов по поставкам систем ПВО Patriot в Украину. О передаче могут объявить уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

По информации издания, несколько американских чиновников подтверждают, что планы по поставкам находятся на финальной стадии.

СNN отмечает, что планы еще должны быть утверждены министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем они будут отправлены на подпись президенту США Джо Байдену.

"Три чиновника сообщили, что одобрение ожидается", - подчеркивает издание.

При этом неясно, сколько именно установок США планируют передать Украине, но стандартная батарея Patriot включает в себя радарную установку, которая обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, энергогенерирующее оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты.

В CNN добавляют, что как только планы по поставкам будут утверждены, ожидается начало поставок систем ПВО "в ближайшие дни", а военнослужащие ВСУ пройдут обучение по их использованию на базе армии США в Графенвере, Германия.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин отказался от предложения Варшавы передать Украине системы ПВО Patriot. Страны договорились о их размещении вблизи польско-украинской границы.

Также мы писали, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что Украина быстро получит ПВО Patriot, а также современные танки западного образца.

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