Во всех областях воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетах
Во всех областях Украины утром 16 декабря объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетных ударах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 8:57
В Киеве прозвучало несколько взрывов.
Обновлено в 8:55
Российские войска могут одновременно использовать для атаки ракеты и массовые запуски дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Тем временем в Николаевской ОВА сообщают еще о двух залпах "Клибрами".
Обновлено в 8:50
В Кировоградской ОГА объяснили внеплановые отключения света. Из-за масштабной тревоги энергетики работают на обеспечение безопасности главных инфраструктурных объектов.
В Сумской области также отсутсвует электроснабжение, сообщают в ОВА.
В Черкасской ОВА предупредили о ракетной опасности.
Обновлено в 8:35
Тем временем воздушная тревога охватила уже все области Украины.
Обновлено в 8:30
Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения применили в Черкасской и Житомирской областях.
"В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры, энергетики применяют отключение энергоснабжения", - отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена около 8:10.
Фото: карта воздушных тревог в Украине 16 декабря (alerts.in.ua)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о вылете российских ракет.
"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум", - написал он в Telegram.
Также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть осмотрительными.
"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", - написал он в соцсетях.
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