Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
Українська розвідка повідомила про збільшення ударних угрупувань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі програми "PRO Військо".
За словами Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля українського кордону.
Він зазначив, що подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти України.
Зазначимо, сьогодні у МЗС України повідомили, що Російська Федерація відмовилася надавати Україні інформацію про причини стягування своїх військ біля українського кордону. Такі дії Москви в Києві вважають черговим підтвердженням намірів продовжувати військовий тиск РФ на Україну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.
Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.