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У Зеленського підтвердили запит на переговори з Путіним

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 12:15
У Зеленського підтвердили запит на переговори з Путіним Фото: Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді поки не було.

Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає Reuters.

"Офіс президента, звичайно ж, зробив запит на переговори з Володимиром Путіним. Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявив, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових під Шумами Донецької області.

Проте вже сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що жодних запитів не було. У той же час, за його словами, у Путіна завжди є що сказати "з приводу розрядки напруженості та попередження потенційної війни на Донбасі".

Також в Офісі президента України говорили, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів у нормандському форматі, тому цього тижня Зеленський їде з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном.

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