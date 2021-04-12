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Три області України на межі потрапляння в "червону" зону карантину

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 10:37
Три області України на межі потрапляння в "червону" зону карантину Фото: у "червоній" зоні зараз знаходиться 12 регіонів (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за COVID-19. Донецька, Полтавська та Черкаська області знаходяться на межі потрапляння в "червону" зону.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, у цих регіонах перевищено відразу два показники - коефіцієнт виявлення випадків інфікування і рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, рівень госпіталізацій 73,9 при нормі 60. У Полтавській області 20,1% і 81,4 відповідно. У Черкаській області - 22,9% і 92,3.

Згідно з роз'ясненнями МОЗ, "червоний" рівень встановлюється в тих регіонах, де впродовж трьох днів поспіль перевищені два і більше показника за COVID. У Донецькій та Черкаській областях обидва показники перевищені вже як мінімум три дні поспіль, у Полтавській області - два дні.

Зараз в "червоній" зоні знаходяться 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Ще три області "жовті" - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Відзначимо, в "червоній" зоні діють найбільш жорсткі обмеження. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, кафе і ресторани працюють лише на винос, школярі переходять на дистанційну форму навчання. Обмеження щодо роботи транспорту вводяться місцевою владою окремо.

Нагадаємо, з 11 квітня Закарпатська область перейшла з червоної" в "жовту" зону карантину.

Також головний санлікар країни повідомляв, що найближчим часом з "червоної" зони можуть вийти Чернівецька та Чернігівська області.

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