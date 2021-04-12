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Путін не отримував запитів від Зеленського на розмову, але йому є що сказати, - Кремль

Новость на русском → Москва, Понеділок 12 квітня 2021 11:54
Путін не отримував запитів від Зеленського на розмову, але йому є що сказати, - Кремль Фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі заявили, що за останні дні запитів від президента Володимира Зеленського на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не було. Російському лідерові є що сказати українському.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

На питання, чи є що Путіну сказати Зеленському, Пєсков відповів: "завжди є з приводу розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".

Однак, за словами прес-секретаря Путіна, запитів від української сторони про переговори не було.

"РФ вважає особливо важливим дбати про інтереси російськомовних жителів Донбасу", - зазначив Пєсков.

Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Зеленский намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі.

Нагадаємо, 26 березня на Донбасі під Шумами група розмінування потрапила під снайперський обстріл. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про обставини загибелі чотирьох військових.

Після цього в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує проводити розмову з Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.

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