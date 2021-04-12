ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На "трубу Медведчука" претендують дві компанії

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 15:42
На "трубу Медведчука" претендують дві компанії Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На управління так званою "трубою Медвечука" - ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - претендують дві компанії. Результати конкурсу будуть пізніше.

Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).

Повідомляється, що документи для участі у конкурсі надійшли від двох українських компаній. На сьогодні документи аналізуються на відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, вивчаються економічні пропозиції компаній та їх ділова репутація.

При цьому в АРМА не розкривають, які саме компанії претендують на "трубу Медведчука". Як розповіло джерело РБК-Україна в "Нафтогазі", однією з них є "Укртранснафта", яка подала документи на конкурс 9 квітня.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вирішила повернути в державну власність цей нафтогін, який незаконно було передано компанії, пов'язану з нардепом Віктором Медведчуком.

А нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що на "трубі Медведчука" сталася диверсія і невідомі пошкодили майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук трубопровод Укртранснафта
NEWS
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні