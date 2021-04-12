Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення. Він не виключає, що таке може статися.
Про це глава держави сказав журналістам американського телеканалу CNN під час візиту на Донбас.
Як наголосив Зеленський, в Україні розуміють, що російське вторгнення є цілком реальним сценарієм розвитку конфлікту.
"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (керівництво Росії - ред.) готові, але і ми готові, бо знаходимося на своїй землі та на своїй території", - заявив президент.
Минулого тижня Зеленський здійснив дводенний візит в район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на тлі загострення агресії з боку Росії та скупчення російських військ біля українського кордону. Глава держави побував на українських позиціях та вручив військовим державні нагороди.
Нагадаємо, сьогодні в українській розвідці заявили, що Росія збільшила свої ударні групи біля кордону з Україною. Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала у 2014-2015 роках.
Крім того, за даними розвідки, Росія завершить процес перекидання військ до українського кордону до кінця квітня. Наразі до кордону України перекинули 16 тактичних груп мотострілкових, танкових і повітряно-десантних підрозділів.
На тлі перекидання російських військ розвідка попереджала, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб території України.