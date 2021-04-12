Закон про всеукраїнський референдум набув чинності: що він пропонує
Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.
Документ 10 квітня був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після опублікування.
Варто підкреслити, що ряд норм цього документа набудуть чинності пізніше.
Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.
Що заборонено виносити на референдум
На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:
- суперечать положенням Конституції;
- суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
- стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України;
- спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;
- створюють загрозу національній безпеці України.
Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії й питання, що знаходяться у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.
Які питання можна виносити на розгляд
Предметом можуть бути питання:
- затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- загальнодержавного значення;
- про зміну території України (лише про її збільшенні);
- про припинення дії закону або окремих його положень.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
Електронне голосування
Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронні голосування.
Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.
Норми про електронні голосування повинні набрати чинності з початком роботи даної системи.
Як писало РБК-Україна, 8 квітня закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Так, 26 січня Верховна рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Додамо також, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".