Прогноз погоди на тиждень: на Україну насувається циклон з дощами

Український Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на тиждень. Вже сьогодні через приход циклону XANDER погода почне змінюватися.

Про це Укргідрометцентр повідомляє на своїй сторінці у Facebook .

Зазначається, що поточний тиждень в Україні обіцяє бути доволі бурхливим в плані синоптичних подій, і вже сьогодні розпочнеться перебудова синоптичних процесів. Передбачається, що на зміну антициклону PEGGI, що домінував над Україною минулими днями та зумовлював у більшості областей спокійну і сонячну погоду, надійде поле низького атмосферного тиску, яке рухатиметься з південно-західної Європи. "Цей південний циклон з іменем XANDER практично до кінця поточного тижня розташовуватиметься над Україною, спричинюючи вологу погоду. Температура повітря найближчої доби ще суттєво не зміниться, проте вже з 14 квітня у західних областях очікуємо на похолодання", - йдеться в повідомленні.

Найближчої ночі у південно-східній частині країни, завтра вдень на крайньому заході очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, у західних та східних областях місцями 18-20°.

14-15 квітня у західних областях буде дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями очікуються значні опади, температура вночі та вдень 1-8° тепла, в Карпатах від 4° морозу до 3° тепла.

На решті території країни 14 квітня буде без істотних опадів, 15 квітня, крім сходу, пройдуть дощі, температура вночі 4-9°, вдень 10-16°.

"До кінця тижня, зокрема 16-17 квітня, ще утримається волога погода - практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози , в Карпатах і місцями на Прикарпатті дощ з мокрим снігом. Температура вночі 3-9°, в західних областях 1-6° тепла; вдень 9-15°, 16 квітня у східних областях 13-19°", - повідомили в Укргідрометцентрі.