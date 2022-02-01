Засідання Ради безпеки ООН, військова допомога від США, арешт Голубана у справі щодо підготовки масових заворушень: новини за 31 січня

Рада Безпеки ООН провела засідання щодо України, скандального екс-полковника Юрія Голубана затримано у справі про масові заворушення, Україна отримала від США ще понад 80 тонн військової допомоги. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 31 січня – у матеріалі РБК-Україна.

В Україні готували масові заворушення: що відомо

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України повідомило про підготовку масових заворушень в Києві, а також ряді областей країни. Зокрема, готувались бійки з правоохоронцями.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу зазначив, що протести планували під Офісом президента, під час яких готувались жорсткі сутички з правоохоронцями.

У справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали скандального колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Передбачається, що він міг бути одним з організаторів. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

"П'ята пташка у Києві". Україна отримала від США ще понад 80 тонн військової допомоги

В Україні ввечері 31 січня прибув черговий американський літак з військовою допомогою. Це вже п'ятий літак, який доставив різне озброєння для української армії.

Тим часом голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох заявив, що країна прийняла рішення передати Україні оборонну зброю. За його словами, у польському Міноборони наразі "доопрацьовують це питання". У парламенті Нідерландів також виступили за надання Україні зброї для захисту від можливої військової ескалації з боку РФ.

Радбез ООН провів засідання щодо України: головні заяви

Рада безпеки ООН в останній день січня провела засідання з приводу загрози вторгнення Росії в Україну. Засідання було скликане представником Сполучених Штатів Америки.

РБК-Україна зібрало головні заяви, що прозвучали на засіданні Радбезу ООН.

Закарпатська область посилює карантин

Через рекордні показники захворюваності на COVID-19 посилюють карантин в Закарпатській області. Зокрема, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила перевести всі масові заходи в онлайн.

Як заявив голова ОДА Віктор Микита, в регіоні складається критична ситуація з COVID, і три дні поспіль область відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки.

Порошенко прийшов на допит у ДБР. Від дачі показань відмовився

Колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Але він відмовився від дачі свідчень.

Порошенко побув кілька хвилин у будівлі та залишив її. Радник з комунікації ДБР повідомила, що він відмовився підписати протокол.

Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.

"Виконання мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати - а німці і французи дивилися, - всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив Данілов.

З 1 лютого: найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ

Найбільша в Україні мережа АГНКС "Укравтогаз" закриває всі свої заправки з 1 лютого. Причина-несприятлива кон'юнктура на ринку.

Як зазначили в компанії станції відновлять роботу при зниженні ціна на газ. Проте в нинішніх умовах важко спрогнозувати, коли це може статися.

Збірна України з футзалу перемогла Казахстан та вийшла в півфінал Євро!

В матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу збірна України перемогла збірну Казахстану та вийшла в півфінал.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.