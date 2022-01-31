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Польща надасть Україні оборонну зброю

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Варшава, Понеділок 31 січня 2022 14:15
Польща надасть Україні оборонну зброю Фото: Польща надасть Україні оборонну зброю (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох заявив, що країна прийняла рішення передати Україні оборонну зброю. За його словами, у польському Міноборони наразі "доопрацьовують це питання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Ухвалено рішення передати українській стороні боєприпаси, які використовуватимуться в обороні, а не наступі. Це рішення доопрацьовується міністром оборони (Маріушем Блащаком - ред.)", - розповів Солох.

За його словами, президент Польщі Анджей Дуда підтримав таку ініціативу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Дуда після консультацій із Зеленським підтримав ідею надання військової підтримки та Україні. Разом з тим дуже тісна співпраця між президентом і міністром оборони Блащаком у цьому відношенні заслуговує на увагу", - додав Солох.

Зазначимо, нещодавно у Польщі заявляли, що поки не планують направляти свої війська в Україну на тлі загрози нового вторгнення РФ.

Нагадаємо, 21 січня президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда провели переговори, під час якої, зокрема, вони обговорили питання регіональної безпеки.

Додамо, під час зустрічі Дуда заявляв, що Захід повинен запобігти вторгненню Росії в Україну.

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