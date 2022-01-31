У справі про масові заворушення затримали скандального полковника Голубана
У справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали скандального колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Передбачається, що він міг бути одним з організаторів.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в силових структурах.
За його словами, Голубан є одним із затриманих.
"Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону "Восток" у так званій "ДНР". Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області", - зазначив він.
Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 "своїх людей"
Хто такий Юрій Голубан
Полковник Національної поліції Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". 2014 року пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.
В 2017 році Служба безпеки України завела на нього кримінальну справу, запідозривши у державній зраді. За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості.
У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць "невідомо де знаходився". Проте точних доказів його провини не було.
Нагадаємо, у квітні 2017 року він називав оприлюднене відео, на якому його зафіксували із бойовиками "ДНР", монтажем.
За даними ЗМІ, до 2014 року Голубан працював в управлінні "А" Донецького обласного СБУ під керівництвом Олександра Ходаковського, який перейшов на бік "ДНР" та очолив батальйон "Восток".
Сам Ходаковський стверджував, що Голубан нібито воював у нього в батальйоні та мав позивні "Вампір" і "Дракон".
Детальніше про свіжу резонансну справу читайте у матеріалі "Підготовка масових заворушень в Україні. МВС зробило низку заяв: все, що відомо".