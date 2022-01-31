Збірна України з футзалу перемогла Казахстан та вийшла в півфінал Євро!

В матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу збірна України перемогла збірну Казахстану та вийшла в півфінал.

Казахстан - Україна - 3:5 (0:1)

Голи: Дуглас (34), Оразов (38, 40) - Шотурма (15, з пенальті), Корсун (25), Зварич (30), Разуванов (39), Лебідь (39).

Казахстан: Ігіта (к) - Кнауб, Турсагулов, Дуглас, Оразов; Атантаєв, Карагулов, Валіуллін, Акбаліков, Єсенаманов, Токаєв, Сагиндиков.

Тренер: Кака.

Україна: Ципун - Чернявський, Корсун, Шотурма (к), Зварич; Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Педяш.

Тренер: Олександр Косенко.

Попереджений: Турсагулов (23).

В першому таймі була рівна гра, проте на 14-й хвилині Ігор Корсун заробив пенальті, який реалізував Петро Шотурма. Наприкінці тайму нашу команду від пропущеного голу врятувала поперечина.

В перші п’ять хвилин друого тайму наші хлопці забили двічі. Спочатку після дальної передачі від Михайла Зварич, Ігор Корсун забив гол. А потім сам Зварич забив у пусті ворота, після того як тренер збірної Казахстану замінив голкіпера на польового гравця.

За рахунку 0:3 казахи всією командою пішли в атаку і зуміли скоротити відстань у рахунку до мінімальної. Відзначились Дуглас та Оразов. Казахська збірна продовжувала атакувати, проте фантастично грав наш голкіпер Кирило Цепун. А на 39-й хвилині спочатку Володимир Разуванов, а потім Ярослав Лебідь забили в порожні ворота ударами від свого штрафного майданчика.

Перед фінальною сиреною відзначився Оразов, встановивши підсумковий рахунок матчу - 5:3 на користь збірної України.

Збірна України вийшла в півфінал Євро, де 4 лютого зіграє з переможцем пари Грузія - Росія.