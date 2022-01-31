Парламент Нідерландів виступив за постачання зброї Україні
У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні зброї для захисту від можливої військової ескалації з боку РФ. Втім, як в опозиційній, так і в провладній партії заявляють, що мова не може йти про направлення нідерландських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Nieuws.
Так, депутат від партії Рубен Брекельманс виступив з пропозицією, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і глава МЗС Вопке Хукстра мають відвідати Україну з конкретними пропозиціями.
"(Йдеться про те - ред.), що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України", - наголосив Брекельманс.
Видання зазначає, що Україна вже звернулася до Нідерландів щодо надання зброї.Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити в Україну.
При цьому Брекельманс припускає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.
Разом з тим в опозиційній партії праці (PvdA) виступили за допомогу Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечення навчання та постачання протитанкової зброї.
Однак, в парламенті заперечили можливу відправку нідерландських військовослужбовців до україни.
"Ніяких військ, тільки оборонна зброя! І, справді, більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці", - написав Брекельманс у своїй сторінці в Twitter.
In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne.— Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022
Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив необхідність постачання зброї до нашої країни від західних партнерів, заявивши, що це "тонни аргументів, які посилюють позицію України".
Зазначимо, Польща прийняла рішення надати Україні оборонну зброю.
Додамо, Естонія закликала Німеччину дослухатися до українців та заявила про необхідність надати Україні зброю на тлі загрози російського вторгнення.