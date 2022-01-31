З 1 лютого: найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ

Найбільша в Україні мережа АГНКС "Укравтогаз" закриває всі свої заправки з 1 лютого. Причина-несприятлива кон'юнктура на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу "Укравтогаз".

Робота АГНКС компанії "Укравтогаз", яка входить в структуру державної НАК" Нафтогаз Україна", припиняється на невизначений термін. По суті, мова йде про закриття станцій.

"З 01.02.2022 р.вносяться зміни в режим і графік роботи АГНКС мережі "Укравтогаз" – з 6:45 буде припинена Комерційна заправка автотранспорту на АГНКС", – повідомляється на сайті компанії.

В" Укравтогазі " причиною закриття станцій називають зменшення обсягів реалізації метану, зростання вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливу ринкову кон'юнктуру.

"Дива не сталося, і наше підприємство постраждало в ситуації, що склалася на ринку, - зазначив директор "Укравтогаз" Олександр Ватажишин в коментар enkorr. - На даному етапі ціна газу не змінюється, він як був дорогим, так і залишається дорогим, тому ми змушені призупинити роботу всіх своїх станцій".

Раніше "Укравтогаз" поетапно виводила з експлуатації свої АГНКС. З 90 станцій мережі 34 точки були закриті 1 грудня 2021 року, ще 32 – 1 січня цього року. Решта 11 станцій закриють 1 лютого. Ще дев'ять АГНКС "Укравтогаз" залишилися на непідконтрольній території в Луганській і Донецькій областях.

Як зазначили в компанії станції відновлять роботу при зниженні ціна на газ. Проте в нинішніх умовах важко спрогнозувати, коли це може статися.

Сьогодні ринок CNG в Україні стиснувся до мінімуму. Раніше в країні було 215 метанових заправок, а сьогодні їх трохи більш як 80.

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