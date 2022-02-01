Заседание Совбеза ООН, военная помощь от США, арест Голубана в деле о подготовке массовых беспорядков: новости за 31 января

Совет Безопасности ООН провел заседание по Украине, скандальный экс-полковник Юрий Голубан задержан по делу о массовых беспорядках, Украина получила от США еще свыше 80 тонн военной помощи. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 31 января - в материале РБК-Украина.

В Украине готовили массовые беспорядки: что известно

Руководство Министерства внутренних дел Украины сообщило о подготовке массовых беспорядков в Киеве, а также ряде областей страны. В частности, готовились драки с правоохранителями.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге отметил, что протесты планировали под Офисом президента, во время которых готовились жесткие стычки с правоохранителями.

По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержали скандального бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Предполагается, что он мог быть одним из организаторов. Подробности - в материале РБК-Украина.

"Пятая птичка в Киеве". Украина получила от США еще свыше 80 тонн военной помощи

В Украине вечером 31 января прибыл очередной американский самолет с военной помощью. Это уже пятый самолет, который доставил различное вооружение для украинской армии.

Тем временем глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна приняла решение передать Украине оборонительное оружие. По его словам, в польском Минобороны сейчас "дорабатывают этот вопрос". В парламенте Нидерландов также выступили за предоставление Украине оружия для защиты от возможной военной эскалации со стороны РФ.

Совбез ООН провел заседание по Украине: главные заявления

Совет Безопасности ООН в последний день января провел заседание по поводу угрозы вторжения России в Украину. Заседание было созвано представителем Соединенных Штатов Америки.

РБК-Украина собрало главные заявления, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН.

Закарпатская область ужесточает карантин

Из-за рекордных показателей заболеваемости COVID-19 ужесточают карантин в Закарпатской области. В частности, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн.

Как заявил глава ОГА Виктор Микита, в регионе складывается критическая ситуация с COVID, и три дня подряд область соответствует "красному" уровню эпидемической опасности.

Порошенко пришел на допрос в ГБР. От дачи показаний отказался

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Но он отказался от дачи показаний.

Порошенко побыл несколько минут в здании и покинул его. Советник по коммуникации ГБР сообщила, что он отказался подписать протокол.

Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что выполнение минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украины. Договоренности необходимо пересмотреть.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки - а немцы и французы смотрели, - всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил Данилов.

С 1 февраля: крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрывает все заправки из-за роста цен на газ

Крупнейшая в Украине сеть АГНКС "Укравтогаз" закрывает все свои заправки с 1 февраля. Причина - неблагоприятная конъюнктура на рынке.

Как отметили в компании станции возобновят работу при снижении цена на газ. Однако в нынешних условиях трудно спрогнозировать, когда это может произойти.

Сборная Украины по футзалу победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро!

В матче 1/4 финала Чемпионата Европы по футзалу сборная Украины победила сборную Казахстана и вышла в полуфинал.

Подробнее - в материале РБК-Украина.