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Порошенко прийшов на допит у ДБР. Від дачі показань відмовився

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 11:24
Порошенко прийшов на допит у ДБР. Від дачі показань відмовився Фото: колишній президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Але він відмовився від дачі свідчень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію одного з телеканалів.

ГБР раніше викликало колишнього президента України на допит 31 січня. Він прийшов, проте відмовився від надання свідчень.

Він побув кілька хвилин у будівлі та залишив її.

Радник з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що Порошенко відмовився підписати протокол.

"Відповідно це зафіксовано на відеозаписі і буде ще один відповідний протокол. Досудове розслідування буде тривати. І ДБР буде викликати Порошенка на допит", - зазначила вона.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента України Петра Порошенка. Апеляції розглянуть 11 лютого.

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Петро Порошенко
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