Порошенко прийшов на допит у ДБР. Від дачі показань відмовився
Колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Але він відмовився від дачі свідчень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію одного з телеканалів.
ГБР раніше викликало колишнього президента України на допит 31 січня. Він прийшов, проте відмовився від надання свідчень.
Він побув кілька хвилин у будівлі та залишив її.
Радник з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що Порошенко відмовився підписати протокол.
"Відповідно це зафіксовано на відеозаписі і буде ще один відповідний протокол. Досудове розслідування буде тривати. І ДБР буде викликати Порошенка на допит", - зазначила вона.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента України Петра Порошенка. Апеляції розглянуть 11 лютого.