Порошенко прийшов на допит у ДБР. Від дачі показань відмовився

Колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Але він відмовився від дачі свідчень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію одного з телеканалів.

ГБР раніше викликало колишнього президента України на допит 31 січня. Він прийшов, проте відмовився від надання свідчень.

Він побув кілька хвилин у будівлі та залишив її.

Радник з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що Порошенко відмовився підписати протокол.

"Відповідно це зафіксовано на відеозаписі і буде ще один відповідний протокол. Досудове розслідування буде тривати. І ДБР буде викликати Порошенка на допит", - зазначила вона.