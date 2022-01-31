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"П'ята пташка у Києві". Україна отримала від США ще понад 80 тонн військової допомоги

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 22:33
"П'ята пташка у Києві". Україна отримала від США ще понад 80 тонн військової допомоги Фото: США передали Україні ще понад 80 тонн допомоги (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні ввечері 31 січня прибув черговий американський літак з військовою допомогою. Це вже п'ятий літак, який доставив різне озброєння для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

Американський літак, який прибув сьогодні в міжнародний аеропорт "Бориспіль" доставив українським військовим тонни боєприпасів.

"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - заявив міністр на своїй сторінці у Twitter.

Водночас на брифінгу у Пентагоні представник американського оборонного відомства Джон Кірбі підтвердив, що найближчими днями в Україну відправиться черговий рейс з військовою допомогою.

Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. Українські військові вже навіть встигли освоїти стрільбу з отриманого від США гранатомету SMAW D.

Крім того, Україна отримала від США та Британії протитанкові ракети Javelin і NLAW. Голова "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут пояснював РБК-Україна, чому українським військовим зараз дають саме Javelin і NLAW.

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