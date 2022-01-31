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Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 21:53
Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Associated Press.

За його словами, мінські угоди, які мають на увазі особливий статус Донбасу і амністію бойовикам, необхідно переглянути.

"Виконання мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати - а німці і французи дивилися, - всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна виконуватиме мінські домовленості виключно в українських інтересах і готова обговорювати кожен їхній пункт.

Водночас Держдеп США не бачить сенсу у перегляді угод, оскільки там прописані чіткі кроки.

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РНБО Олексій Данілов Мінські угоди
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