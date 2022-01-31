Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Associated Press.

За його словами, мінські угоди, які мають на увазі особливий статус Донбасу і амністію бойовикам, необхідно переглянути. "Виконання мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати - а німці і французи дивилися, - всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив Данілов.