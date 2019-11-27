Затримання співробітників митниці та землетрус в Албанії: новини за 26 листопада

НАБУ затримало 10 співробітників Київської митниці

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало 10 співробітників Київської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.

Повідомляється, що детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в порушеннях митного законодавства. У тому числі затримано заступнико голови Київської митниці Сергія Тупальського.

ДБР просить зняти недоторканність з Федини через погрози Зеленському

До Генеральної прокуратури України направили проект повідомлення про підозру нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині через погрози президенту Володимиру Зеленському. Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі ГБР при оперативному супроводу СБУ направили до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо Зеленського. Також підозру готуються оголосити волонтеру Марусі Звіробій.

Труба пояснив зупинку розслідування справ Майдану

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що розслідування справ Майдану зупинено не через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих Генпрокуратури до Держбюро. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Труба назвав причини зупинки розслідування справ Майдану. За його словами, ДБР поки нема що розслідувати - Генеральна прокуратура України фізично ще не передала матеріали проваджень.

В ГБР озвучили основну версію вибухів у Балаклії

Вибухи на території військової частини у Балаклії 15 листопада найімовірніше сталися через недотримання техніки безпеки. Про це під час брифінгу заявив начальник слідчого управління теруправління Державного бюро розслідувань Олексій Новіков.

Він зазначив, що зараз розглядається кілька версій, а також призначені експертизи.

У Раді зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО

У Верховній раді України зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту. Раді пропонують дозволити виплату пенсій без статусу переселенця.

Землетрус в Албанії: є жертви та постраждалі

В ніч на вівторок, 26 листопада, в Албанії стався потужний землетрус. Повідомляється, що в результаті землетрусу загинули щонайменше 20 людей, серед яких двоє дітей. За даними ЗМІ, ще більше 600 чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані, а також в деяких південних провінціях Італії, а також у Боснії і Герцеговині.

НБУ ввів в обіг монету номіналом 5 гривень

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. Вона вводиться в готівковий обіг з 20 грудня 2019 року.

Центробанк вже викарбував десятки мільйонів монет.

"Чорна п'ятниця" в Україні: названі хитрі прийоми "розводу" людей

"Чорна п'ятниця" в Україні 2019 пройде 29 листопада. До розпродажів залишається зовсім небагато, але багатьох українців хвилює питання, як не потрапити на гачок маркетологів і не придбати бажаний товар за завищеною ціною. Експерт розповів про хитрощі, які використовують продавці, щоб продати клієнту те, що йому не потрібно.

Збірна Шотландії може замінити Росію на Євро-2020

Національна команда Шотландії може потенційно зайняти місце збірної Росії у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року. Таке рішення може бути ухвалено, якщо Росію відсторонять від участі в Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував усунути Росію від міжнародних турнірів на чотири роки, а також заборонити участь в тендерах за право їх проведення.

У Києві почали встановлювати головну ялинку країни: фото і подробиці

Сьогодні, 26 листопада, в Києві на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку і обладнати різдвяне містечко, яке почне працювати 14 грудня.

У цьому році жителів і гостей столиці радуватиме не одне велике дерево, а ялинка, яка буде складатися з чотирьох сотень невеликих дерев. При цьому дерева будуть везти з Житомирської області. (фото, відео).